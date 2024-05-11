Cengizköy’de trafik kazasına sebep olan alkollü şahıs tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 18.30 sralarında, Cengizköy’de, Cemal Eruç Caddesi'nde, Tülay Dumlupınar (K-37) 215 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JY 818 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen Uluç Başar (E-45) yönetimindeki TMS 890 plakalı otobüsün sağ yanına çarptı.

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Kazada yaralanan JY 818 plakalı araç sürücüsü Tülay Dumlupınar, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi ve polis tarafından tutuklandı. 

Editör: Burhan CANBAZ