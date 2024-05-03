Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Kaan Yatman, Çağatay Kılıç

Savoy Marmara: Halit, Kuyal (2), Hamit (14), Günay(8), Fuat (18), Mustafa, Emeka, Ramzi (11), Moore ((17)

Çetinkaya: Mustafa, Cantuğ (1), Lual (5), Burak (4), Nsoli (14), Marcel (26), Goba (25)

İlk periyot: 18-16

İlk yarı: 40-38

Üçüncü periyot: 57-54

Extend Erkekler Ligi’nde Çetinkaya, Savoy Marmara’yı 75-70 mağlup ederek ilk galibiyetini akdı.

Baştan sona çekişme içinde geçen maçta ilk yarı karşılıklı basketler izlendi, İlk yarıyı Savoy Marmara 40-38 önde bitirdi.

İkini yarıda ise Çetinkaya son bölümde oyunda üstünlüğü ele aldı. Sarı kırmızılılar güçlü rakibini 75-70 yenerek 4. haftada galibiyeti elde etti.