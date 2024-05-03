Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Ankara'da bir araya geldi... TC ile KKTC arasında narenciye alanında mutabakat zaptı imzalandı...Üstel imza töreninin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın nazik daveti üzerine, bir kez daha Anavatan Türkiye’de sizlerle birlikte bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Her zaman söylüyorum ve tekrarlamaya da devam ediyorum. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler, karşılıklı sevgiye, saygıya, kardeşliğe, güvene ve tarihi köklere sahip ilişkilerdir.

O yüzden, hükümetimizi kurduğumuz günden bugüne, Anavatan Türkiye hükümeti ile ilişkilerimizi geliştirmeye ve en üst seviyede yürütmeye devam ediyoruz.

İşte bugün burada, bir kez daha bu ilişkilerin derinliğinin yeni bir simgesi olacak önemli bir projeye daha imza atmak için bulunuyoruz" dedi.

"NARENCİYE GERÇEK ALTIN DEĞERİNE KAVUŞACAK"

Üstel imzalanan mutabakat zaptı ile İki ülke arasındaki her alandaki müstesna ilişkiler ve işbirliği ışığında, “KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş- Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”ni hayata geçireceklerini kaydetti ve şunları söyledi: "Narenciye ve tarımda gelecekte yaşanması muhtemel sorunlara ciddi tedbirler üretmiş olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Güzelyurt’u ziyareti sırasında müjdesini birlikte verdiğimiz 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu yapımını bu gün bu antlaşma ile başlatıyoruz.

İmzalanan antlaşmaya göre, Güzelyurt’a ilk etapta 15 bin tonluk ve dört yıl içerisinde toplam 40 bin ton kapasiteye ulaşacak soğuk hava deposu projesi hayata geçirilecek.

Tamamı yeşil enerji ile çalışacak çevre dostu bu yatırımla narenciyecilerimiz artık kendilerini çok daha güvende hissedecek.

Bunun yanında, buna benzer sorunları bir kez daha yaşamamak adına Cypruvex'in sıkım kapasitesini de artırıyoruz.

Projenin tamamlanması ile birlikte narenciye sıkma kapasitemizi günlük 350 tondan 1000 tona çıkarıyoruz.

Narenciyenin yanı sıra, çilek, muz, üzüm, tropikal meyveler gibi diğer tarımsal ürünlerin de depolanmasına imkan verecek bu proje ile ürünlerin kalıntı analizleri de en hızlı şekilde yapılabilmesi sağlanacak.

Aynı zamanda ürün kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması için projede bir de laboratuvar bulunacak.

Yani Güzelyurt'un altın meyvesi narenciye artık uluslararası standartlara ulaşarak, çok yakın bir gelecekte ihracatta rekorlara imza atacak.

Altın portakal bu projenin hayat bulması ile gerçek altın değerine yeniden kavuşacak."

"BİR ÜLKEDE İSTİKRAR YOKSA, YATIRIM DA YOKTUR"

Başbakan Üstel ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la yapılan görüşmelerde, bugün imzalanan mutabakat zaptı haricinde, Türkiye'nin desteği ile yürütülen pek çok diğer projeyi de ele alma fırsatı bulduklarını ifade ederek,

"Ulaştırma, sağlık, tarım, sosyal konut, gençlere yönelik projeler, teşvikler, hibeler, krediler, su ve enerji gibi başlıklarda pek çok projemiz şu anda devam ediyor.

Özellikle asrın ikinci en büyük projesi olan, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesi de son derece önemli.

Türkiye’den asrın projesi ile adamıza ulaşan yaşam suyunun,gerek Güzelyurt gerekse Mesarya Ovaları ile buluşması projeleri de son derece önemli ve devam ediyorlar.

Tüm konu başlıklarını ele aldık, projelerin kısa süre içerisinde tamamlanması ve halkımızın hak ettiği hizmete ulaşması için canla başla çalışıyoruz.

Şunu açıkça vurgulamakta fayda görüyorum,

Kıbrıs Tük halkının ihtiyacı olan büyük projelerin, yatırımların ve reformların yıllar boyunca gerçekleşmemesinin belki de en büyük sebebi, istikrar ve iradeden yoksun siyasi dönemler olmuştur.

Yaşayarak gördük ki, bir yerde istikrar yoksa, orada gelişim de yoktur, yatırım da yoktur. Bunu halkımız iyi bilmektedir" şeklinde konuştu.

"PEK ÇOK PROJEYE DAHA İMZA ATACAĞIZ"

"Şükürler olsun ki, gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse KKTC, hem siyasi istikrarın var olduğu hem de güçlü iradenin bulunduğu dönemlerden geçiyor.

Bu istikrarlı dönem içerisinde yaptığımız işbirliği ile, yıllardır gerçekleşmeyen pek çok projeye birlikte imza attık ve atacağız. Devam eden projeleri de mutlaka tamamlayacağız"

diyen Üstel sözlerini şöyle noktaladı: "

Sözlerime son verirken, Kıbrıs Türk Halkına yönelik tüm büyük projelerin gerçekleşmesinde önemli katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Türkiye hükümetlerine ve bu projeye önemli katkılar sağlayan TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün imzalarını attığımız projenin halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum.

Türkiye’de yaşayan kadirşinas, tüm soydaşlarımıza, halkımız adına en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum."