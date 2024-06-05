Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi ile Devlet Tiyatroları Müdürlüğü 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 9 Eylül İlkokulu’nda masal anlatma etkinliği düzenledi.

Yapılan etkinlikte öğrencilere çevre konusunda farkındalık yaratacak, masallar anlatıldı.

‘Bay Kuzinin Maceraları’ isimli masal kitabının okunarak, canlandırma yapılan etkinlikte çocuklara çevre koruma ile ilgili mesajlar da verildi.

9 Eylül İlkokulu müdür ve öğretmenleri, bu tür etkinliklerin öğrencilere büyük fayda sağladığını söyleyerek Çevre Koruma Dairesi ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile yıl içinde buna benzer etkinliklerin artırılması ve farklı okullarda daha fazla etkinlik yapılması yönünde görüş birliğine varıldı.