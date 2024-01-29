Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi, aday belirleme gündemi ile bir kez daha toplanacak.

Toplantının gündeminde İzmir'deki aday düğümünün olması bekleniyor...

Partide yapılan son toplantıda 8'i büyükşehir, 209 seçim çevresinde adaylar belirlendi. Böylece; CHP'nin 21'i büyükşehir, 835 seçim çevresinde adayları açıklandı.

Kadıköy ve Çankaya'da belirsizlik devam ediyor

Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Kadıköy ilçeleri için aday belirsizliği hala devam ediyor.

İstanbul ekibinin aday belirlemede söz sahibi olmak istemesinin süreci yavaşlattığı iddia ediliyor.

İzmir adayı tartışmasıyla ilgili CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de yeni bir iddia ortaya attı.

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aday gösterilmeyeceğini, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Büyükşehir adayı olmasının kesinleştiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdem, Tugay'ın adaylık ihtimaline tepki gösterdi.

Bugün bazı büyükşehir ve ilçelerin adayları açıklanacak

Parti Meclisi toplantısında İzmir çıkmazının çözüme kavuşması bekleniyor.

Büyükşehir ve bazı ilçelerindeki adayların belli olacağı öngörülüyor.

İzmir özelinde yapılması planlanan toplantının ardından bir Parti Meclisi toplantısı daha gerçekleştirilmesi gündemde.

Ankara Çankaya ve İstanbul Kadıköy'ün de ikinci toplantıda ele alınması bekleniyor.

Hafta içinde yapılacak bu Parti Meclisi toplantısı ile CHP'nin tüm belediye başkan adaylarının açıklanması hedefleniyor.