Çin, ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, Maduro ve eşini güç kullanarak ülkeden kaçırmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

ABD'nin eyleminin, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerin temel normları ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartının amaç ve ilkelerinin açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'yi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini güvenceye almaya, onları derhal serbest bırakmaya ve Venezuela hükümetini devirme girişimine son vererek sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz."

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada da ABD'nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımını kınadığını bildirmişti.