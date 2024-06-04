Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi heyeti, Geçitkale ve Akova'yı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını ve düşüncelerini dinledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, yurttaşlar zamlar, hayat pahalılığı, et ithalatı, elektrik faturaları, ölümlü trafik kazaları ve yol güvenliği konularında eleştirilerde bulundular.

Ziyaretlerde, CTP heyetinde Genel Sekreter ve Asım Akansoy, Gazimağusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali ile CTP Kadın Örgütü Gazimağusa İlçesi Başkanı Mine Karaca ve CTP Gazimağusa İlçe yöneticisi Erhun Şahali de yer aldı.