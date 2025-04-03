CTP Gençlik Örgütü, örgüt olarak Gençlik Teknik Komitesi’nde içerisinde görev alıp katkı koymak istediklerini belirtti.

Partiden verilen bilgiye göre, Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmî Kıbrıs Konferansı’nda, Gençlik Teknik Komitesi kurulması ile ilgili görev talebini ortaya koyduklarını hatırlatan CTP Gençlik Örgütü, liderler arası yapılan görüşmede bu komitenin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Örgüt, “Komitenin, her kesimi kapsayacak şekilde oluşturulması, toplumsal kabul açısından hayati önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.