Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü, “Stratejik Eylem Planı Oluşturma Çalıştayı” düzenledi.

Çalıştaya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, eski Gönyeli-Alayköy Belediyei Başkanı Ahmet Benli, CTP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil, bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre çalıştayda Erhürman, Barçın ve Akbil açılış konuşmaları gerçekleştirdi.

Erhürman: “Gönyeli Ocak Örgütü pek çok konuda öncülük yaptı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman çalıştayda söz alarak, CTP Gönyeli Ocak Örgütü’nü çalışmalarından dolayı kutladı. CTP Gönyeli Ocak Örgütü’nün tarih boyunca pek çok konuda öncülük yaptığını söyleyen Erhürman, söz konusu çalışmalar ve etkinliklerle öncülük yapmaya devam ettiğini belirtti.

Güncel sorunlar ve gündemdeki konulara da değinen Erhürman, “Memleket bu zihniyetin elinde birkaç yıl daha kalırsa, geri döndürülemeyecek çok kötü yaralar açılır. 2024’ün erken seçim yılı olması gerekmektedir” dedi.

Barçın: “Örgütlerimizin çalışmalarına destek veriyoruz”

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın çalıştayda yaptığı konuşmada, Gönyeli Ocak Örgütü’nü yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladı. Örgütlerin bu tarz çalışmalarına her zaman destek verdiklerini dile getiren Barçın, değişen ekonomik, siyasi ve toplumsal yapıya yönelik örgütlerin çalışmalarının önemine işaret etti.

Verimli çalışmalara ve toplantılara devam edileceğini söyleyen Barçın, “Sadece toplantı yapmak için toplantı yapmıyoruz” diye konuştu.

Akbil: “Heyecanımız da hedefimiz de var”

Çalıştayda konuşan CTP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil, “Bir yere ulaşmak isterseniz, hedef ve heyecan olmalı. Bizim heyecanımız da hedefimiz de var” ifadelerini kullandı.

Gönyeli Ocak Örgütü olarak yaptıkları çalışmalara değinen Akbil, çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi CTP’li meclis üyelerinin de hazırlıkları ve çalışmaları ile ilgili bilgi veren Akbil, Ahmet Benli döneminde 16 yıl içerisinde Gönyeli’nin köyden kente ulaştırıldığını söyledi.