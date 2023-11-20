Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi'nden bir heyet, hafta sonu Vadili ve İnönü köylerini ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP heyeti, yurttaşlara sorunların çözümü için ortaya koydukları politikalardan bahsetti.

Ziyaretlere, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Mağusa Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ile CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Mine Karaca katıldı.