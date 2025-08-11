Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Spor Komitesi Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu’nu ziyaret etti.

Partiden verilen bilgiye göre, CTP Lefkoşa Milletvekili ve Spor Komitesi Başkanı Sami Özuslu, partinin spor politikalarını gözden geçirmek, sporun paydaşlarının sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Hayat değişkendir, bu devinimi yakalamak zorundayız. Sporda ne aşamadayız, branşlarda nasıl ilerleyebiliriz, bunun için ziyaretler gerçekleştiriyoruz” diyen Özuslu, alınacak bilgilerin spor politikasında yol haritasını belirleme adına önemli kaktı sağlayacağını söyledi.

Sami Özuslu, federasyona teşekkür etti.