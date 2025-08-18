Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, Aşağı Bostancı’da etkinlik düzenledi.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Milletvekili Armağan Candan, Aşağı Bostancı Örgüt Başkanı Osman Bulun, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK üyesi Hasan Umur ve Güzelyurt Belediyesi TDP’li Meclis Üyesi Cemal Darbaz’ın da katıldığı etkinlikte, birliktelik mesajı verildi.

Etkinlikte, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik hazırlıkların tüm bölgede sürdüğü vurgulandı.