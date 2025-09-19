Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü (DİKA) Eşbaşkanı Samet Dilekkaya ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, DİKA sporcularına başarılar diledi.

Sporun, disiplin ve güven gerektirdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında başarıya ulaşmak için ekip ruhunun önemli olduğunu belirtti. Örnek bir birliktelik ve birleşme gösteren DİKA'nın dayanışmasının takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, birlikte daha güçlü şekilde birçok başarıya imza atılacağına duyduğu inancı ifade etti.

DİKA Eşbaşkanı Samet Dilekkaya ise kulüp olarak, spor alanında gereken destek ve çalışmaları, sosyal sorumluluk olarak yerine getirdiklerini ifade etti.

Amaçlarının topluma daha faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Dilekkaya, bu bağlamda katkı koyan herkese teşekkür etti.