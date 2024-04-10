Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit Mehmet Vural Ahmet ve şehit Bayram Yaşar Mehmet’in yakınlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün geçmişte çok acılar çektiğini ve varoluş mücadelesi verdiğini belirterek, verilen şehitler sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde huzur içinde yaşandığını söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz”diyen Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şehit aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, Şehit Mehmet Vural Ahmet’in eşi Fatma Çimendağ, eşinin şehit edilmesiyle ilgili “Vatan sağolsun” ifadelerini kullandı.