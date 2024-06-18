Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahidi Ertan Alp, TBK Gazisi Ali Ceylangüden ile Mehmet Münür Mustafa ve Hasan Ertuğrul Veli isimli şehitlerin yakınlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada geçmişte çok acılar çeken Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesi sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur içinde yaşandığını söyledi.

“Şehitlerimizi ne unutur, ne de unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılının kutlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şehit aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, TMT Mücahidi Ertan Alp ile TBK Gazisi Ali Ceylangüden gerçekleştirilen ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.