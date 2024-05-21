Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte dün, Müge Tancer başkanlığındaki Limasollular Derneği yeni yönetim kurulu heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmasında, Limasollular Derneği’nin aktif bir dernek olduğunu belirterek, 1974 öncesinde de Kıbrıs Türkleri’nin varlığını Limasol’da sürdürdüğünü söyledi.

Limasol’un önemli bir kent olduğunu kaydeden Tatar, 1974 sonrasında büyük ölçüde Girne’ye yerleşen Limasolluların birlikteliklerini sürdürmeyi başardığını, Limasol kültürünün Limasolluların düzenlediği farklı etkinliklerle yaşatıldığını belirtti.

Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği’nin Limasol kültürünün yaşatılmasındaki önemli rolüne değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Limasollular Derneği’nin çalışmalarının yeni nesillere kültürün, örf ve adetlerin aktarılması bakımından da önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar Dernek yetkililerini çalışmaları dolayısıyla kutlayarak, başarılar diledi.