Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Washington temasları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulu Türk toplumu örgütlerinden, MATA, TASC, ATADC, ATAA ve TCA temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği yetkililerinin de yer aldığı sohbet toplantısında katılımcılar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs meselesi olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.