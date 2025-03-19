BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan 5+1 Kıbrıs zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarını tamamlayarak bu sabah yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’na varışında basın toplantısı düzenledi.

Tatar, son dört yılda çok aşamalar kaydedildiğini ve bu toplantıya da yeni milli siyasetle gittiklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in 2017’deki Crans Montana zirvesinden beri ilk kez bir olumlu adım atıldığını ve üzerinde uzlaştıkları 8 maddelik iş birliği konularını açıkladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Artık Kıbrıs’ta yeni bir yola girdiğimizi bir bakıma Genel Sekreter de teyit etti çünkü yeni bir atmosfer doğduğunu ifade etti.” diye konuştu.

Cumhurbakanı Tatar Cenevre zirvesiyle ilgili kendi değerlendirmesinin "yeni bir sayfa açıldığı ve artık Kıbrıs’ta iki tarafın iş birliğiyle iki tarafa fayda getirecek çalışmaların gündemde olacağı" şeklinde olduğunu ifade etti.

Tatar, üzerinde uzlaşılan konularda yardımcı olmak ve temmuzda yeni bir zirvenin organizasyonu için Genel Sekreter’in bir özel temsilci atayacağını da kaydetti.