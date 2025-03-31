:Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Ecvet Yusuf’un eşi Özgul Orhon ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gazisi Özkan Köroğlu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, gazi ve şehitlerin aileleriyle sohbet etmek, sıkıntılarını dinleyip, çözülmesi için yardımda bulunmanın kendisinin bir vefa görevi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, büyük fedakarlık gösteren ve hizmetler veren gazilere ve şehitler adına ailelerine teşekkür etti.

Amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 51 yıl geçtiğini ve Kıbrıs Adası’nda barış, huzur ve güven bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıs’taki huzurun ve kurulan devletin gazi ve şehitlere borçlu olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Vatan uğruna genç yaşta yaşamlarını yitiren şehitlerin unutulmayacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, devletin, gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını kaydetti.

1974 öncesi ve sonrasında yaşanan süreçlerden bahseden Şehit Ecvet Yusuf’un ailesi ve Gazi Özkan Köroğlu, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.