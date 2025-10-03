Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mühendisler Derneği Genel Başkanı Yaşar Yekebağcı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen kabulde, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy ile Kıbrıs Türk Memur Sendikası Başkanı Göktürk Ötüken de hazır bulundu.

- Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türk Mühendisler Derneği heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilecek çalıştayın önemine vurgu yaptı.

Yerleşkenin kendi önerisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle hayata geçirildiğini belirten Tatar, 500 dönümlük alan üzerinde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Mahkeme, Milli Kütüphane, amfi tiyatro, yürüyüş yolları ve spor alanlarının yer aldığı büyük bir yaşam merkezinin ülkeye kazandırıldığını söyledi.

Tatar, Türk dünyasının değerli temsilcilerinin KKTC’de çalıştay düzenlemesinin anlamlı olduğunu vurgulayarak, KKTC’nin en güneydeki Türk devleti olarak Türk Devletleri Teşkilatı’nın farklı düzeylerdeki toplantılarına katıldığını ve sesini duyurduğunu kaydetti.

6-7 Ekim’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle Bakü’de yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katılacağını belirten Tatar, burada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk devletlerinin liderleriyle görüşeceğini ifade etti.

KKTC’nin 2022 yılında Özbekistan’da alınan kararla teşkilata gözlemci üye olduğunu hatırlatan Tatar, bu tarihten itibaren ilişkilerin geliştiğini söyledi. Türk mühendislerinin ziyaretinin bu açıdan değerli olduğunu dile getiren Tatar, “Şahsınızda tüm Türk dünyasının mühendislerine ve ilim insanlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Teknoloji ve dijital dönüşümün önemine de dikkat çeken Tatar, 1-4 Mayıs tarihlerinde KKTC’de düzenlenen Teknofest’in Türk dünyasının teknoloji ve yapay zekâdaki gücünü gösterdiğini belirterek, KKTC’nin gelecekte bir bilişim merkezi olma hedefini paylaştı.

-Yekebağcı

Türk Mühendisler Derneği Genel Başkanı Yaşar Yekebağcı ise, derneğin Türk dünyasını mühendislik ve teknoloji alanında bir araya getirmeyi amaçladığını ifade etti. Yekebağcı, “Türk dünyasını Türk mühendislerinin inşa etmesini istiyoruz.” dedi.

İlkini 2024 Aralık ayında Türkiye’de, ikincisini Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenledikleri “Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi”nin üçüncüsünü KKTC’de yapmaya karar verdiklerini belirten Yekebağcı, 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirvenin, başta KKTC olmak üzere Türk dünyasına hayırlı olmasını diledi.