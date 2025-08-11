Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede temaslarda bulunan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu Sen) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yücel Kazancıoğlu ile görüştü.

Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak KKTC’de temaslarda bulunduklarını, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tatar’ı da ziyaret ettiklerini söyledi, destek belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, iki devletli siyaset, Türkiye’nin adadaki varlığı, Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmek, gençlere milli değerleri aktarmak amacıyla çalıştıklarını vurguladı, Türkiye ile et ve tırnak gibi olduklarını söyledi.

Tatar, ülkede Türkiye ile birlikte çalışarak, bağımsızlık, egemenlik, güvenlik ve barışı sağladıklarını, ancak güçlü bir ekonomi yaratmak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda yanında olduğu KKTC devletinin geliştiğini, geçmişi de unutmadan şimdi de ekonomiyi geliştirmek için çalıştıklarını işaret eden Tatar, üretimin önemine işaret etti.

Tatar, KKTC’ye eğitim turizm üretim amacıyla bir çok insan geldiğini, yatırımların sürdüğünü, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Tatar, su projesi yanında bir çok önemli projenin ülkeye kazandırıldığını, bu çerçevede Türkiye ve kurumlarının desteğinin çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sendikaların KKTC’ye desteğinin de çok önemli olduğunu ifade eden Tatar, işbirliklerine büyük önem verdiklerini söyledi ve sendikalara teşekkür etti.