Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i kabul etti.

Güler’e, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, kuvvet komutanları ve diğer yetkililer eşlik etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yer aldı.

-Güler

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutalarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldiklerini belirtti.

Ülkede bulunmaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Güler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamlarını iletti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacaklarını ifade ederek, ziyaretin bu yönden de anlamının büyük olduğunu söyledi.

Tatar, bugün adada ve bölgede huzur ve güven içinde yaşıyorlarsa bunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığından kaynaklandığını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Adanın Helen adası olmasının harekat ile engellendiğini, Türk ordusunun cuntanın yaptığı darbeye karşı müdahale ettiğini ve adanın barışa kavuştuğunu anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının adada eşit egemen bir halk olduğunu ve adanın eşit ortağı olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin, ortaklık cumhuriyetinden atılan ve yıllarca saldırılara maruz kalan Kıbrıs Türk halkını, 1974’te tek taraflı müdahale hakkını kullanarak kurtardığını ve adayı barışa kavuşturduğunu anlatan Tatar, o dönemde harekat kararı veren, görev alan, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturan tüm yetkililer ve şehitleri andı.

Milli mücadele dönemi ve Barış Harekatı’nı da anlatan Tatar, harekatın başarılı bir harekat olduğunu belirtti, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne minnet ve hürmetlerini sundu.

Kıbrıs’ta bugün Rum ve Türkler için barış, huzur ve güvenlik varsa bunun TSK sayesinde olduğunu ifade eden Tatar, şimdi de Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle ülkeyi geliştirmeye ve uluslararası alanda eşit bir halk olarak devleti ile birlikte yer almak için mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yeni siyaseti sürdürmeye devam ettiklerini ve Kıbrıs’ta bulunacak bir anlaşmada devletin mutlaka bu anlaşmanın bir parçası olacağını vurgulayan Tatar, Türkiye’nin olmadığı bir anlaşmada KKTC’nin de yer almayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyaset kapsamında Kıbrıs’taki gerçeklerin, Kıbrıs Türk halkının uluslararası eşit statüsü, egemenlik hakkı ve devletinin yok sayılamayacağını vurguladı.

Bunların yok sayıldığı veya görmezden gelindiği sürece Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Tatar, ziyarete teşekkür etti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, güney doğuda barış huzur güvenlik için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de üstün başarılar diledi, vatan savunmasında yaşamını yitiren şehitleri andı.