Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Mücadele Vakfı’nı kabul etti.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu anımsatarak tüm Türk devletlerini KKTC’ye sahip çıkmaya davet etti.

Töre, Azerbaycan‘ın KKTC’ye verdiği desteği de hatırlatarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "KKTC tanınmalıdır" çağrısını vurguladı.

Töre, Türk devletleri ile kurumsal birçok alanda iş birliğine gidilmeye başlandığını ve bu çerçevede önemli adımlar atıldığını söyledi, örnekler verdi.

Kendilerinden sonraki nesle bırakacakları en büyük eserin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu belirten Töre, cumhuriyetin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde Mücahitlerin ve Mehmetçiklerin kanı ve canı olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz, Türkiye ve KKTC'den taviz vermeyeceklerini vurgulayan Töre, federasyon görüşmelerine başlamanın tekrar zaman kaybı anlamına geleceğini söyledi.

Töre, Kıbrıs adasında iki ayrı devletin savunucusu olduğunu ve Türkiye ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vazgeçilmezleri olduğunu belirtti.

-Gülbahar

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar da Töre'ye yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.