Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bando konserleri düzenleyeceğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konserlere tüm halk davet edildi ve konser takvimine yer verildi.

Konser takvimine göre, konserler, bugün saat 14.30'da İzmir'in Konak Meydanı'nda başlayacak ve 2 Kasım saat 15.00'da İstanbul'daki Deniz Müzesi önünde gerçekleştirilecek konserle sona erecek.

KKTC'deki konserler Güzelyurt, Lefke ve Girne'de yer alacak.

29 Ekim Salı günü ilk konser 09.30'da Güzelyurt'ta Atatürk Meydanı'nda sunulacak. Kıbrıs Türk Barış Kuvveleri Bandosu'nun ikinci konseri saat 11.30'da Lefke Atatürk Meydanı'nda ve 15.00'te de Girne Atatürk Meydanı'nda yer alacak.