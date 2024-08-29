Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ele alındı. Komite, yasa tasarısının genel görüşmesini tamamladı ve madde madde incelemeye başladı. Komitenin, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edeceği kaydedildi.

Toplantıya, Sağlık Bakanlığı, Kamu Yönetimi Başkanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Özel Hastaneler Birliği, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği ve Özel Hastaneler Birliği’nden yetkililer de katılarak görüşlerini komiteye sundu.