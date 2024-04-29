Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında “Kamuda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı” üzerine yapılması planlanan işbirliği protokolü çerçevesinde KKTC’den bir heyet Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Protokolün içeriğini hazırlamak için Ankara’da temaslarda bulunmak üzere heyette Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Şehir Planlama Dairesi teknik personeli Şehir Plancısı Sinem Sevindik, Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz ve Kuzey Kıbrıs Turkcell temsilcisi Tuğberk Yazgı yer aldı.

Görüşmeler kapsamında, taslak iş birliği protokolü üzerinde ilk temaslar yapıldı. Sözkonusu protokol, coğrafi bilgi sistemlerinin ülkeye katacağı artılar ve sektörler arası iş birliği açısından oldukça önem arz ediyor.

ATAOĞLU: “BİR ÇOK SEKTÖR BU

VERİLER IŞIĞINDA PLANLAMA YAPACAK”

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada hükümetin her sektörün sorunları ile bire bir ilgilendiğini, yapılacak olan bu çalışma ile kamuda coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımının artırılması ve tarım, orman, turizm, planlama, bayındırlık ve çevre konularında önemli girdiler sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Ataoğlu, coğrafi bilgi sisteminden yararlanılarak, doğru ve güncel verilerin kullanımıyla planlama, yönetim ve karar verme süreçlerinde önemli bir araç oluşturacağını da belirtti.

Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Coğrafi bilgi sistemi verileri Başbakanlık yönetimindeki kamu-net projesi için temel güncel altlık verileri sağlayarak, kamu-net mantığı içerisinde sunulması hedeflenmektedir. Günümüz yazılım ve iletişim altyapı imkanları ile bu verilerin sunumu için herhangi bir hazır yazılım paketi ve lisanslama yapılmaksızın web tabanlı uygulamalar yeterli olacak, böylece binlerce dolarlık yazılım alımı ve her yıl yapılacak olan lisans güncelleme masrafları ortadan kalkacaktır.

KKTC sınırlarını kapsayan güncel yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü, kadastro verileri ve sayısal arazi modeli kullanılarak;

Tarım sektöründe, toprak analizi, sulama planlaması ve tarım ürünlerinin izlenmesi gibi süreçlerde verimlilik artırılması planlanıyor. Orman yönetimi alanında ise, erozyon ile orman yangınlarıyla mücadelede, ağaçlandırma projelerinde ve ormancılık politikalarının belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemi'nin kullanımıyla orman kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için bu sistemin oldukça fayda sağlaycağını düşünüyoruz.

Turizm sektörü için de protokol önemli adımlar atmayı hedefliyor. Turistik alanların planlanması, turistik rotaların belirlenmesi, ören yerleri için her dilde tanıtım cihazları ve turistik tesislerin yönetimi gibi konularda Coğrafi Bilgi Sistemi'nin kullanımıyla turizm sektöründe daha etkin bir yönetim ve pazarlama stratejisi oluşturulmasını planlıyoruz.

Planlama ve çevre alanında, imar planlarının hazırlanması, altyapı projelerinin planlanması ve izlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemi'nin kullanımı da büyük önem taşıyor.

Protokol, imar konularında vatandaşa hızlı hizmetin verilmesi ve altyapı projelerinin etkin bir şekilde yönetilmesini, halkın yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlarken, çevresel risklerin belirlenmesi, afet risklerine karşı hazırlıklı olunması ve su kaynaklarının yönetimi gibi konularda Coğrafi Bilgi Sistemi'nin sağlayacağı veriler, KKTC'nin çevre politikalarını güçlendirmeyi de hedefliyor.

Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin hayata geçirilmesiyle ülkeye katacağı artıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çeşitli sektörlerinde verimliliğin daha da artırılması ve sürdürülebilir adımların güçlendirilmesini de içeriyor.”