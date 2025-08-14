Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 2025-2026 akademik yılından itibaren TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla Türkçe dilinde arkeoloji ve sanat tarihi alanında lisans eğitimi verilecek.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler bölümü bünyesinde yer alan Arkeoloji ve Sanat Tarihi lisans programı teorik ve pratik eğitimle kültürel mirasa ilgi duyan, araştırmacı ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.