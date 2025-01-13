Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız'ın "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğince bugün tutuklandığı anımsatıldı.

Sarıyıldız'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Belediye Kanunu'nun 45'inci ve 46'ncı maddeleri gereğince Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliği tarafından Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

4 belediye meclis üyesi de görevden uzaklaştırıldı

Açıklamada, Akdeniz Belediye Meclis üyeleri Nuriye Arslan ile Özgür Çağlar hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı hatırlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Akdeniz Belediye Meclis üyeleri Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç'un da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."