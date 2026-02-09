Dev-İş Başkanı Semih Kolozali, Ektam Kıbrıs Ltd çalışanlarıyla sürdürülen grev sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kolozali, Çalışma Bakanlığı girişimleriyle saat 09.00’da başlayan görüşmeye ara verildiğini belirtti. Şirketin yurt dışından gelecek temsilcilerinin beklenmesi ve gün içerisinde yeniden toplanılması konusunda uzlaşı sağlandığını kaydetti.

Süreçle ilgili daha detaylı bilgilendirmenin toplantı sonrasında yapılacağını ifade eden Kolozali, destek veren, arayan ve soran herkese teşekkür etti.