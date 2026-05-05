Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada dış politikaya ve özellikle Kıbrıs meselesine dikkat çekti. Türkiye’nin çok boyutlu bir diplomasi yürüttüğünü vurgulayan Bahçeli, ülkenin farklı coğrafyalarla temas kurabilen bir merkez güç olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin barıştan yana duruşunun edilgenlik anlamına gelmediğini belirten Bahçeli, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’ta Türkiye aleyhine gelişebilecek hiçbir oldubittiye sessiz kalınmayacağını söyledi. Türkiye’nin meşru haklarını aşındıracak hiçbir ittifaka izin verilmeyeceğini dile getiren Bahçeli, Kıbrıs Türk halkının varlık ve güvenlik haklarının kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Bahçeli ayrıca, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in Doğu Akdeniz’de kurmaya çalıştığı enerji ve güvenlik iş birliklerinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’yi çevrelemeye veya Kıbrıs Türklerini sıkıştırmaya yönelik girişimlere karşı kararlı bir duruş sergileneceğinin altını çizdi.