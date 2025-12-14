Hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları Kurucusu Hilmi Özenin cenazesi İsmail Safa Camisinde kılınacak ikindi namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kurucularından, ilk müdürü, baş yönetmeni ve oyuncusu olan usta tiyatro insanı Hilmi Özen için Devlet Tiyatrosu’nda anma töreni düzenlendi.

Dün 81 yaşında hayatını kaybeden Hilmi Özen için düzenlenen törene ailesi ve sevenleri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı siyasiler ve bürokratlar ile tiyatro camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Devlet Tiyatroları’nın önünde düzenlenen anma töreninde veda konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından Hilmi Özen alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.Özen, İsmail Safa Camiinde kılınacak ikindi namazı sonrasında Lefkoşa kabristanlığında toprağa verilecek.