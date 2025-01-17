BM Genel Sekreterinin Siyasi İşler ve Barış İnşasından sorumlu yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun şubat ayında temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs’a geleceği haberi bugünkü Rum basınında da yer buldu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın pazartesi günü gerçekleştireceği görüşmeden olumlu bir sonuç çıkması için iki taraftan da samimi bir siyasi irade ortaya çıkmasını umduğunu dile getirdi.

Olumlu bir sonuç ortaya çıkması için iki taraftan da samimi bir siyasi irade çıkması gerektiğini dile getiren Letimbiotis, olumlu bir sonuç için diyalog masasında bunun açıkça ortaya konmasını umduklarını yineledi.

Letimbiotis BM Genel Sekreteri yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun çok taraflı konferansın toplanmasıyla ilgili hazırlıklar çerçevesinde şubat ayı içerisinde Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini de belirtti.

Haberde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 10 Şubat’ta DiCarlo’yu kabul edeceğine ve DiCarlo’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Ankara, Atina ve Lefkoşa’da görüşmeler yapacağına da yer verildi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde DiCarlo’nun liderlerle görüşmelerinin 10 Şubat’ta gerçekleşeceğini ve görüşmelerin gerçekleştirilme zamanının Cumhurbaşkanı Tatar’ın ofisinin dün yayımladığı açıklamayla KKTC’den öğrenildiğine işaret etti.

Habere göre, DiCarlo’nun ziyaretiyle ilgili olarak kendisine soru yöneltilen Hükümet Sözcüsü Letimbiotis ise açıklamasında, BM Genel Sekreterliğiyle yaptıkları son temaslara göre DiCarlo’nun şubat ayı içerisinde Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini, BM tarafından resmî açıklama yapılacağını aynı zamanda DiCarlo’nun gerek Kıbrıs’a gerek de bölgeye yapacağı ziyaretin çok taraflı konferansın toplanmasıyla ilgili hazırlıklar çerçevesinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in pazartesi yapacağı görüşmeden sonuç çıkmasının beklenip beklenmediği sorusuna karşılık ise Letimbiotis, kendilerinin görüşmeye bu hedef ve perspektifle gideceğini sözlerine ekledi.

-Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklaması

Gazeteye göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova ise haftalık basın brifingi çerçevesinde konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs meselesiyle alakalı bilindik kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuka bağlılığını defalarca ifade ettiğini dile getirdi.

Zaharova BM Güvenlik Konseyi daimî üyesi ve kararlarla ilgili ilkelere sahip çıkan bir ülke olarak Rusya’nın sahip olduğu önemli rolün, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis tarafından da vurgulandığını belirtti.

Zaharova Kıbrıs sorunuyla ilgili uzlaşmacı çözümün dış baskı olmadan aynı zamanda iki toplumun çıkarları ve kaygılarının zorunlu olarak göz önüne alınmasıyla, bizzat Kıbrıslılar tarafından şekillendirilmesi gerektiğinin defalarca kendileri tarafından vurguladığını da ifade etti.

Zaharova Rusya’nın BM Genel Sekreterinin raporları temelinde BM Güvenlik Konseyinde gerçekleştirilen yıllık istişarelere katıldığını ve genişletilmiş bir toplantı olasılığıyla ilgili tartışmaları takip ettiğini de sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Manzara Puslu Ama Umut Etmeye Devam Ediyorlar” başlıklı haberinde liderlerin pazartesi günü yapacağı ortak görüşme ışığında sınır kapıları konusunda henüz bir yakınlaşma olmadığını öne sürdü.

Gazete Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun dünkü görüşmelerinin ardından konuyla ilgili pek iyimser bir şey ortaya çıkmadığını da ekledi.