Dijital Kültür Derneği Başkanlığına yeniden Bilgehan Kafadar seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Derneğin 2. Olağan Genel Kurulu, önceki gün gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda Bilgehan Kafadar, ikinci kez dernek başkanlığına seçildi.

Yeni dönemde kültür, teknoloji ve iletişim alanlarındaki çalışmaların güçlendirilmesi hedeflenirken, yönetim kurulunda farklı disiplinlerden isimler yer aldı.

Dijital Kültür Derneği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Bilgehan Kafadar (Başkan), İlayda Şengün (Asbaşkan), Neriman Uslucan (Genel Sekreter), Emine Taner (Mali Sekreter), Lütfiye Lagün Yücelten (Kültür Sekreteri), Atik Kerim Altın (Teknoloji Sekreteri), Neşem Gülşah Yaman (İletişim Sekreteri) ile birlikte Shaina Rana, Mehmet İlkman, İlayda Pembe Öğünçer ve Azra Çetinkaya.”

Denetleme Kurulu ise Nehir Düzce başkanlığında; Barkın Dede, Pembe Uluç ve Toprak Meriç’ten oluştu.

Genel Kurulun ardından yapılan açıklamada, yeni dönemde dijital kültür, teknoloji ve toplumsal etki odaklı projelere ağırlık verileceği ifade edildi.