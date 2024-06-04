Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) işbirliği protokolü imzaladı.

Bakanlık açıklamasına göre, yardımlaşma ve işbirliği ile ortak çalışmalar yapılmasını öngören protokol Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yer alan törenle imzalandı.

-Ertuğruloğlu

DİMED ve GİKAD yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu imza töreninde konuşma yapan DİMED Başkanı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, DİMED’in sosyal sorumluluk bilinciyle, eğitim ve sağlık alanlarında katkı maksatlı birçok etkinlik yaptığını kaydetti.

Nisan ayında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenledikleri kermesi anımsatan Ertuğruloğlu, kermese desteklerinden dolayı GİKAD’a teşekkür etti.

Ertuğruloğlu, kadının toplumdaki rolünün önemine vurgu yaparak işbirliği protokolüyle birçok başarılı projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

-Kavuklu

GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İçim Kavuklu da, sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği devam ettikçe ortaya çıkacak etkinin katlanarak büyüyeceğini söyledi ve DİMED ile GİKAD’ın bir araya gelmesinin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

İki derneğin vizyon ve misyonunun bir çok konuda kesiştiğini dile getiren Kavuklu, GİKAD’ın Kıbrıs Türk kültürünü yaşatma ve KKTC’yi tanıtma hedefinde olduğunu ve DİMED ile güzel işlere imza atacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Ertuğruloğlu ve Kavuklu protokole imza koydu.