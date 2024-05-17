Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nden bir heyet Engelliler Haftası nedeniyle Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’i ziyaret etti.

Bakanlık'tan verilen bilgiye göre, Dinçyürek, bugün yapılan görüşmede dernek temsilcilerinin beklentilerini dinlediğini kaydetti. Acil olan sorunların çözümü için hemen harekete geçtiklerini ifade eden Dinçyürek, engelsiz bir yaşam ve sağlığa erişimdeki engelleri ortadan kaldırmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Dinçyürek, bu yıl Sağlık Bakanlığı’nda engelli bireylerin sağlığa erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir komite kurulduğunu ve komitenin düzenli olarak toplandığını belirtti.

-Kibrit

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, Engelliler Haftası nedeniyle Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’i ziyaret ettiklerini kaydetti. Dinçyürek’in hekimliği ve milletvekilliği döneminde her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Kibrit, bakanlığı döneminde de sorunlara anında reaksiyon göstererek, çözüm odaklı yaklaştığını belirtti.

Kibrit, engelli bireylerin sağlığa erişimini kolaylaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı’nda oluşturulan komitenin çalışmalarını desteklediklerini de vurguladı.