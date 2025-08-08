Sağlık Bakanı Hakanı Dinçyürek, Erenköy Direnişi’nin 61. yıl dönümünde, “Erenköy Direnişi, tarih boyunca kimliğine, özgürlüğüne sahip çıkan Kıbrıs Türkü’nün kararlı duruşunun, Anavatan Türkiye ile olan güçlü tarihi bağının, bu topraklarda var olduğumuzun ve var olmaya devam edeceğimizin haykırışıdır” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, mesajında, “Kıbrıs Türkü, 61 yıl önce eğitimlerini yarıda bırakarak vatan savunmasına koşan üniversite öğrencilerimiz , bir avuç köylüsü ve az sayıda Mücahidi ile tek yürek olmuş, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olmaya devam edeceğini altın harflerle tarih sayfalarına yazmıştır. Vatan topraklarını savunmak için verdikleri mücadele ile destan yazan bu gençlerin inanç ve kararlılığı Kıbrıs Türkünün varoluş tarihinde hep takdirle anılacaktır.” dedi.

Dinçyürek, Erenköy şehitleri başta olmak üzere, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel ve tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere sağlık ve esenlik diledi.