Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, her zaman MS hastaların yanında olacaklarını kaydederek, hastalara daha iyi şartlarda sağlık hizmeti sunmanın öncelikli görevleri olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sibel Hançerli ve beraberindeki heyeti Bakanlık’ta kabul etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, MS hastalarının geçmişten gelen sorunları, güncel zorluklar ve geleceğe yönelik planlamalar üzerinde detaylı bir değerlendirme yapıldı.

-Dinçyürek

Bakan Dinçyürek, kabulde yaptığı konuşmada, MS hastalığı konusunda farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaparak, kronik hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmanın büyük önem taşıdığını belirtti. Dinçyürek, bu kapsamda göreve geldiği ilk dönemde engellilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir komite kurduklarını ve kronik hastalar ile yaşlı, mağdur hastaları da bu çalışmalara dahil ettiklerini anlattı. Dinçyürek, engelli bireylerin ve kronik hastaların başta poliklinik hizmetlerini daha kolay alabilmeleri için çalışmaları olduğunu da aktardı.

İletleyen günlerde komitenin çalışmalarını kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Dinçyürek, kronik hastalıklarla mücadelede hasta ve ailelerin yaşadığı stresin farkında olduklarını ve hastaların daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alması için ellerindeki bütün imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

-Hançerli

Dernek Başkanı Sibel Hançerli ise, 30 Mayıs Dünya MS Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla randevu taleplerini kırmayarak kendileriyle görüştüğü için Bakan Dinçyürek'e teşekkür etti. Hançerli, görüşmede sorunlarını aktardıklarını belirtti ve Dinçyürek ile ekbinin sorunlarına çare bulma konusunda kararlılık göstermesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.