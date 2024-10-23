Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Dipkarpaz Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sağlık çalışanları ve Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’dan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Bakan Dinçyürek, sağlık merkezlerinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını yerinde gözlemledi.

Yenierenköy Sağlık Merkezi'ndeki ziyaretinde, mevcut çalışma şartlarını değerlendiren Bakan Dinçyürek, sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi. İhtiyaç duyulan tadilat ve tamiratların planlandığını belirten Dinçyürek, “Hasta nakil aracı talebi vardı, bu konuyu çözdük. Pazartesi günü bir aksilik olmazsa Yeni Erenköy Sağlık Merkezi'nde ilave bir hasta nakil aracı hizmete girecek” dedi.

Bakan Dinçyürek, sağlık çalışanları ve Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile birlikte, ortak talepler doğrultusunda sağlık merkezinde yapılması gereken projeleri planladıklarını ifade ederek, "Yerel yönetimle birlikte, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi'nin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı bir adım attık. Kısa süre içerisinde tüm eksikliklerin giderileceğini düşünüyoruz. Bu süreçte özverili çalışmaları için tüm sağlık çalışanlarına ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Bakırcı:” Sağlık Bakanımızın desteğiyle bölgede ilkleri gerçekleştiriyoruz”

Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Özveriyle çalışan bir sağlık personelimiz var. Bölgemiz kırsal bir alan olduğu için hizmet sunumunda zorluklar yaşanabiliyor. Ancak, Bakan Dinçyürek’in katkılarıyla fiziksel yapıyı iyileştiriyoruz. Fiziksel yapı güzel olursa, hizmet kalitesi de artar. Sağlık Bakanımızın desteğiyle bölgede ilkleri gerçekleştiriyoruz. Ben gurur duyuyorum, seviniyorum. Bu anlamda Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bakırcı, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, evde ve yerinde bakım hizmetlerine devam ettiklerini, fizik tedaviye ihtiyacı olan hastalara da düzenli olarak hizmet verildiğini belirtti.

Bakan Dinçyürek, ziyaretin ikinci durağı olan Dipkarpaz Sağlık Merkezi’nde de incelemelerde bulunarak, mevcut imkanlar ve aksaklıkları yerinde tespit ettiklerini ifade etti. “Çok kısa süre içerisinde sağlık merkezine yeni yataklar gelecek. Arızalı olan diş ünitesi tamir ediliyor ve eksik cihazlar hızla tedarik edilecek. Belediye başkanı, sağlık merkezi sorumlu hekimi ve hemşirelerle birlikte çalışarak Dipkarpaz Sağlık Merkezi’ni daha iyi bir duruma getireceğiz” dedi.