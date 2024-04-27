Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) “KAÜ Öğrencileri İle Bir Dilek De Sen Tut Projesi” kapsamında Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışta bulundu.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, bağış sırasında konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine değinerek, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi öğrencileri ve yetkilerinin duyarlı davranışlarının birçok kurum ve sivil toplum örgütü tarafından örnek alınması gerektiğini, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Dinçyürek, yardımlaşma konusunda hassas ve sorumluluk sahibi gençlerin önümüzdeki süreçte bu topluma çok büyük katkı verecek olan başarılı gençler olduklarını belirterek katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen “KAÜ Öğrencileri İle Bir Dilek De Sen Tut Projesi” ile toplam 60 kişiden oluşan Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin dilekleri kağıda yazılarak dilek ağacına asıldı. KAÜ öğrencileri dilek ağacına asılan bu dilekleri yerine getirdi.

KAÜ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emel Yılmaz’ın yürüttüğü Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) Dersi kapsamında beş hafta boyunca süren “KAÜ Öğrencileri İle Bir Dilek De Sen Tut Projesi”nde ilk olarak, 24 Nisan Çarşamba günü THU dersini alan KAÜ öğrencileri tarafından, Alayköy’de bulunan Kampüste kermes düzenlendi.

Projenin devamında, KAÜ öğrencileri tarafından Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirildi ve ziyaret kapsamında kermesten elde edilen gelir ile KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin “gıda ve kıyafetten” oluşan dilekleri dersin öğrencileri tarafından hazırlanan dilek ağacına asılarak yerine getirildi.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde yer alan etkinlik sırasında KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekim Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Başhekimi Dr. Nil Ergün Eledağ MD, PhD Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emel Yılmaz öğrenciler ile birlikte hazır bulundu.