Doğancı - Taşpınar anayolunda dün meydana gelen motor kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza Başar Başsın’ın (E-20), yönetimindeki YH 978 plakalı motosiklet ile Doğancı istikametine seyrettiği sırada sola meyilli virajada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp toprak sete çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Başar Başsın ve motosiklette yolcu olarak bulunan Arsen Kadı (E-15) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Başar Başsın (E-20), beyin kanaması ve boyun kırığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesi sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, Arsen Kadı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.