21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle down sendromlu çocukları ziyaret ederek, Uluslararası Down Federasyonu KKTC Başkanı Tülay Umut ile görüştü. Umut, down sendromuna ilişkin bilgi verdi.

(Kaynak: MyKıbrıs/Aslı Kabo)