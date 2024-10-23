Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla yayınladığı mesajda 4 şehit ve 14 yaralının bulunduğu olayı üzüntü ile öğrendiğini dile getirerek şehitlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.

Terörü lanetlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yaslı ailelere ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

ÖZTÜRKLER

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’de Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınayarak lanetledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, “Büyüyen ve her gecen gün bölgesinde önemli bir güç haline gelen, Türkiye Cumhuriyeti’ni bu saldırılarla yıldırmaya çalışanlar emellerine asla ulaşamayacaktır.” diyerek, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en büyük acıları bertaraf edecek güç ve kuvvette olduğunu vurguladı.

Öztürkler mesajında, “Şahsım ve Cumhuriyet Meclisi’ne mensup Milletvekillerimiz adına saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel mesajında, “Tükiye’nin son dönemlerde özellikle savunma sanayisinde yakaladığı üstün başarıyı, Türk Milletinin teröre karşı verdiği başarılı mücadeleyi ve Türkiye’nin her alanda giderek artan gücünü engellemeye yönelik düzenlenen bu hain terör saldırısı dün olduğu gibi bugün de Türkiye’yi durduramayacak ve Anavatan Türkiye, bölgesel ve küresel bir güç olarak Türkiye Yüzyılı Vizyonuna uygun şekilde gelecek yolculuğuna devam edecektir. Yaşanan bu hain saldırıda, hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısını lanetledi.

Ertuğruloğlu yaptığı açıklamada, “Alçak saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.