Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 46’ncı yıl dönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anma töreninde yapılan konuşmalarda Nalbantoğlu’nun çok yönlü kişiliğine ve ülkeye verdiği hizmetlerin önemine vurgu yapıldı.

Anma töreninde aile adına konuşmayı Gazeteci İsmet Özgüren yaptı. Özgüren, “Nalbantoğlu demek, ülke demek, vatan demek, yurtseverlik demek” dedi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar da, Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkına verdiği hizmetlerin unutulmaz olduğunu belirtti.

Eski Milletvekili Ekrem Ural da, Nalbantoğlu’nun, vatana hizmet için her yere koştuğunu ifade ederek, “Onun yerini dolduracak kimse çıkmadı” dedi.

Kıbrıs Türk halkının demokratikleşme sürecinde ön safta yer alan ve KKTC’nin sağlık altyapısında imzası olan Dr. Burhan Nalbantoğlu, TMT kurucularındandı, eski Sağlık Bakanı ve milletvekili olarak görev yapmıştı.