Dumansız Ada Platformu, “Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası”nı etkin bir şekilde uygulamadığını savunduğu Sağlık Bakanlığı’nı, yasal sorumluluğunu yerine getirmeye davet etti.

Dumansız Ada Platformu yazılı açıklamasında 2008’de yürürlüğe giren yasayı uygulama yetki ve sorumluğunun Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu anımsattı ve “Yasa, kafe, restoran, hastane, okul vb. kapalı alanlarda ve 18 yaş altı çocuk ve gençlerin olduğu her türlü ortamda, e-sigara ile yeni nesil tütün ürünleri dahil, tütün ve tütün ürünlerinin içilmesini ve reklamının yapılmasını yasaklamaktadır” dedi.

Vatandaşların sağlıklı olma ve sağlıklı hava soluma hakkına sahip çıkması gerektiği belirtilen açıklamada halka içeni ve işletmeyi uyarma; uyarıya rağmen içilmeye devam edilmesi halinde ise buna izin veren işletmeleri Sağlık Bakanlığı’na şikayet etme çağrısında bulundu.