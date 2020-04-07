14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı

Ukrayna'nın batısındaki Ternopol şehrinde yaşayan şahıs, çalışmak için gittiği Polonya'dan döndü. 14 gün zorunlu karantinaya girmesi gereken adamı, eşi eve almadı. Geceyi sokakta geçiren şahıs daha sonra polis tarafından barınacak yeri bulunmayan vatandaşların kaldığı sağlık merkezine götürüldü.

EŞİ EVE ALMADI

Ukrayna Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polonya'dan önceki gün Ukrayna'ya giren bir kişi, yurt dışından giriş yapanlara koronavirüs nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi. Ancak, evine giden kişiyi, eşi içeri almadı.

SAĞLIK MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Geceyi sokakta geçiren vatandaş, ertesi sabah emniyet yetkililerine olayı anlattı. Bunun üzerine emniyet yetkilileri, bu kişiyi karantinaya tabi olan fakat barınacak yeri olmayanların kaldığı bir sağlık merkezine gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'da bu sabah itibariyle, tespit edilen koronavirüslü vaka sayısı 1319'a yükseldi. İlk vakanın görüldüğü Mart başından bu yana, resmi rakamlara göre 38 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin iyileştiği, aktif vaka sayısının ise 1253 olduğu bildirildi.