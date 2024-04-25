Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) genetiği değiştirilmiş domuz böbreği ikinci defa başarıyla nakledildi.

New York'ta hem kalp hem de böbrek yetmezliği çeken Lisa Pisano adlı bir hastaya 4 Nisan'da kalp pompası olarak da adlandırılan ventriküler destek cihazı, 12 Nisan'da ise genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi. Böylece ikinci bir hastaya başarıyla domuz böbreği nakli yapılmış oldu.

Hastane, ameliyattan yaklaşık 2 hafta sonra yaptığı açıklamada, vücudun organı reddettiğine dair herhangi bir belirti görülmediğini duyurdu.

Hastaneye göre, söz konusu organda tek bir genetik değişiklik yapıldı.

Böbrek naklini gerçekleştiren Dr. Robert Montgomery basın toplantısında “Modern tıbbın iki harikasını yeni bir şekilde birleştirdik” dedi.

54 yaşındaki hasta Lisa Pisano, kalp ve böbrek yetmezliğinden mustaripti.

Diyalize giren kişilerde ölüm riski olduğu için Lisa Pisano'ya kalp pompası takılamıyordu.

Ancak doktorlara göre kalbi nedeniyle sadece birkaç haftalık ömrü kalmıştı.

Hastane yatağından ailesine, doktorlarına ve hemşirelerine içtenlikle teşekkür eden Lisa Pisano, “En kötü ihtimalle, bu işe yaramazsa, bir sonraki kişi için işe yarayabilir dedim” ifadelerini kullandı.

Boston'daki Massachusetts General Hospital, mart ayında genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği naklini ilk defa başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Dünyadaki kronik organ bağışı sıkıntısına potansiyel bir çözüm olarak görülen hayvan organlarının insanlara nakli, bekleme listesindeki on binlerce insan için bir umut kaynağı olarak görülüyor.

Birleşik Organ Paylaşımı Ağı'na göre ABD'de 100 binden fazla kişi organ nakli için sırada bekliyor ve en büyük talep ise böbreklerde görülüyor.

New York Üniversitesi cerrahları daha önce beyin ölümü gerçekleşen insanlara domuz böbrekleri nakletmişti.

Ocak 2022'de Maryland Üniversitesi'nden bir ekip, ölümcül kalp hastalığı olan 57 yaşındaki bir kişiye genetiği değiştirilmiş bir domuz kalbi nakletti, ancak hasta iki ay sonra hayatını kaybetti.