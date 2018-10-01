2019'DA DÜNYA'YA DÜŞECEK!

Tiangong-1'den sonra bir Çin uzay istasyonu ile daha kontrol kaybedildi. Uzay istasyonunun Gelecek yıl Dünya’ya düşmesi bekleniyor.

Çin'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1, geçtiğimiz aylarda kontrolden çıkmış ve Dünya’ya düşmüştü. İki yıldır başıboş dolaşan uzay istasyonu, Güney Pasifik üzerinden atmosfere girmiş ve yanarak infilak etmişti.

Yapılan açıklamaya göre, Tiangong-1'in akıbetini bir başka Çin uydusu daha yaşayacak. Çin’in 2016 yılında fırlattığı Tiangong-2 isimli uydu gezegenimize düşecek. Yapılan açıklamaya göre, uzay ajansı uyduyu kontrollü bir şekilde düşürecek.

2016 yılında uyduda 2 ay geçiren 2 Çinli astronot ülkenin bu alandaki rekorunun d sahibi olmuştu.

1991'DE SOVYET YAPIMI UZAY İSTASYONU DÜŞMÜŞTÜ