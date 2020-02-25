25 yaşında bebek gibi yaşıyor

Paigey Miller isimli kadın ilginç yaşam tarzıyla adından söz ettirmeyi başardı. Zira kadın 25 yaşında ancak bebek gibi yaşamayı tercih ediyor.

Küçüklüğünden beri oyuncak biriktirme merakı olan kadın reşit olunca kendi gibi bebek yaşamı sürmek isteyen yetişkinler olup olmadığı araştırmasına girmiş.

Onun gibi yaşamak isteyen çok sayıda insan olduğunu keşfedince bu yaşam tarzını seçmiş.

25 yaşındaki kadın bir bebek gibi giyiniyor. Biberon ve emzik kullanıyor. Beşikte uyuyor.

En ilginci ise tuvalete gitmek yerine bezine tuvaletini yapıyor.

Ayda yüzlerce bebek bezi kirlettiğini söyleyen kadın bu bezleri finanse etmekte zorlanınca yaşam tarzını kamuya açmaya karar vermiş ve bir Youtube hesabı açmış.

Burada günlük rutinini videoya kaydedip yayınlar yapan genç kadın aldığı bağışlarla bu yaşam tarzını sürdürüyor. Sadece bebek bezleri için 230 Sterlin para harcayan kadın kamusal alanda ise tamamen

normal davranıyor.

Öte yandan beş yıldır nişanlı olan kadın, nişanlısının normal bir yetişkin hayatı sürdüğünü ancak kendisini bu konuda eleştirmeyip aksine destek verdiğini söylüyor.