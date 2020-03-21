ABD'de aile yemeğinde koronavirüs kabusu... 4 kişi öldü, 20'si karantinada

ABD'nin New Jersey şehrinde yaşayan 73 yaşındaki Grace Fusco isimli kadın ve 50'li yaşlarında olan üç çocuğu koronavirüsten yaşamını yitirdi. İki akrabanın da durumunun kritik olduğu açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde aynı aileden 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İtalyan kökenli Amerikalı ailenin diğer 2 üyesi ise hastanede tedavi görüyor.

Çarşamba günü 73 yaşındaki 11 çocuk annesi Grace Fusco yaşamını yitirdi. Fusco'nun ölümü koronavirüs testi pozitif çıkan oğlu Carmine Fusco'dan sadece birkaç saat sonra gerçekleşti. Fusco ailesi, birkaç gün önce yine koronavirüs testi pozitif çıkan ailenin büyük kızı Rita Jackson'ı kaybetmişti.

Ölen kadının kuzeni Roseann Paradiso Fodera, yaptığı açıklamada başka bir akrabanın test sonucunun pozitif çıktığı ancak durumunun stabil olduğunu ve diğer 19 aile üyesinin de testten geçirildiğini söyledi.

Paradiso Fodera, "Bu ailemiz için dayanılması çok zor bir trajedi. 4 kaybımız var, 2 akrabamız yaşam ünitesine bağlandı ve COVID-19 olan ancak durumu stabil olan bir yakınımız daha mevcut. 19 akrabamız da şu an test sonuçlarını bekliyorlar ve enfekte olup olmadıklarını bilmiyorlar. Bu durum şu an bizim için en büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

New York Times'ta yer alan bilgilere göre, aile bu ay içerisinde birlikte yedikleri bir akşam yemeği sonrasında virüse enfekte oldu.

Grace Fusco'nun en büyük kızı Rita Fusco-Jackson cuma günü hayatını kaybetti ve kısa bir süre sonra aile koronavirüs olduğunu öğrendi. Carmine Fusco'nun çarşamba günü annesinden hemen önce öldüğü belirtildi