ABD, İran'ın "Suudi Arabistan'a saldıracağı" iddiası üzerine alarma geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) üç yetkili, Riyad yönetiminin, Washington'a İran'ın, Suudi Arabistan'a yönelik yakın bir tarihte saldırı hazırlığında olabileceğine dair istihbarat paylaşımında bulunduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin endişelerin artması, Başkan Joe Biden yönetiminin Tahran'ı ülke içindeki Mahsa Amini protestolarını güç kullanarak bastırdığı için eleştirdiği bir döneme denk geliyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada "Bu tehdit tablosundan endişe duyuyoruz. Suudi yönetimiyle askeri ve istihbarat kanalları aracılığıyla sürekli temas halindeyiz. Bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." denildi.

İddialara ilişkin ne Suudi makamlarından ne de İran'ın BM Daimi Temsilciliğinden açıklama geldi, konuyla ilgili sorular da yanıtsız bırakıldı.

İstihbarat paylaşımını doğrulayan yetkililerden biri bu gelişmeyi "yakında ya da 48 saat içinde" bir saldırı tehdidi olarak tanımladı.

Bununla birlikte bölgedeki hiçbir Amerikan Büyükelçiliği ya da konsolosluğu söz konusu istihbarata dayanarak Suudi Arabistan ya da Orta Doğu'nun diğer noktalarındaki Amerikan vatandaşlarına yönelik uyarı veya yönlendirme yayınlamadı.

ABD'li yetkililer kamuoyuna açık yorum yapma yetkisine sahip olmadıkları için AP'ye isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, paylaşılan istihbarat raporlarıyla ilgili, ABD askeri yetkililerinin "bölgedeki tehdit durumundan endişe duyduklarını" söyledi.

Ryder, "Suudi müttefiklerimizle bu konuda verebilecekleri bilgiler açısından düzenli temas halindeyiz. Ancak daha önce de söylediğimiz ve tekrar edeceğim gibi, ister Irak'ta ister başka bir yerde olsun, kuvvetlerimiz nerede görev yaparsa yapsın kendimizi koruma ve savunma hakkımızı saklı tutacağız." ifadelerini kullandı.